कविता हत्याकांड: पति मनीष बोला- सिर पर पल्लू नहीं रखती थी, इसलिए मार दिया; मौत होने तक चाकू से किए 12 वार

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भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में सोमवार को मनीष ने पत्नी कविता की सिर पर पल्लू नहीं रखने पर चाकू से ताबड़तोड़ वारकर हत्या की थी। आरोपी ने यह जानकारी पुलिस को पूछताछ में दी और कहा कि वह उसके परिवार की बात नहीं मानती थी। झगड़ा कर अपने माता-पिता के पास चली जाती थी। हालांकि कविता के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बुधवार को दहेज हत्या के आरोप पति मनीष, सास विमला और ससुर बाबूराम को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

गढ़ रोड स्थित जयभीमनगर निवासी ब्रजपाल ने भावनपुर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि उन्होंने बेटी कविता का विवाह आठ जुलाई 2022 को मनीष के साथ किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही मनीष उनकी बेटी कविता से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये और घरेलू सामान की मांग करता और प्रताड़ित करता था।



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इस संबंध में वर्ष 2023 में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इसके बाद मनीष का जीजा महेंद्र और बहन अंजू ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए समझौता करा दिया था। इसके बाद भी आरोपी कविता को प्रताड़ित करता था और अपने माता-पिता के कहने पर उसे पीटता था।



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