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मेरठ: खादी महोत्सव में कवि सम्मेलन का आयोजन, आठ कवियों ने प्रस्तुत कीं अपनी रचनाएं

Mohd Mustakim

Updated Fri, 23 Oct 2026 09:29 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 09:29 PM IST







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जीआईसी मैदान में आयोजित खादी महोत्सव में शुक्रवार को खादी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। आठ कवियों ने अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाईं। कवि सम्मेलन की शुरुआत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत ने की। ... और पढ़ें

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