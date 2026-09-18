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मेरठ: बिजली बंबा बाईपास से निकली कलश यात्रा, महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया

Mohd Mustakim

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:16 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:16 PM IST







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बिजली बंबा बाईपास स्थित होटल द पैरामाउंट प्राइड से शुक्रवार को भव्य कलशयात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा, महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। वृंदावन से पधारे कथा व्यास कैलाश चंद्र शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। जय श्री राधे के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजा। ... और पढ़ें

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