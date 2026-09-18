{"_id":"6aad78fa68af2da51e0f216a","slug":"video-meerut-home-guard-recruitment-drive-held-at-kailash-prakash-stadium-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैलाश प्रकाश स्टेडियम में चल रही होमगार्ड भर्ती में शुक्रवार को अधिकारियों की पूरी नजर रही। इस दौरान यह पूरा ध्यान रखा गया कि किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या न होने पाए। इस भर्ती में दौड़ते समय दो युवकों की मौत हो चुकी है।

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