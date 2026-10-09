Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Meerut News
›
Meerut: Health camp organized as part of the 'Abhar Samarpan Abhiyan' (Gratitude and Dedication Campaign); Dr. Neeraj Goyal and Dr. Sapna Goyal provided treatment.
{"_id":"6ac8ec31e3a4371e270b72eb","slug":"video-meerut-health-camp-organized-as-part-of-the-abhar-samarpan-abhiyan-gratitude-and-dedication-campaign-dr-neeraj-goyal-and-dr-sapna-goyal-provided-treatment-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: आभार समर्पण अभियान में लगाया स्वास्थ्य शिविर, डॉ. नीरज गोयल और डॉ. सपना गोयल ने किया इलाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: आभार समर्पण अभियान में लगाया स्वास्थ्य शिविर, डॉ. नीरज गोयल और डॉ. सपना गोयल ने किया इलाज
अमर उजाला के आभार समर्पण अभियान के तहत गढ़ रोड स्थित विवान सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
मरीजों को पैथोलॉजी जांच पर 20 प्रतिशत और दवाइयों पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई। इस दौरान डॉ. नीरज गोयल (एमएस, लेप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन) और डॉ. सपना गोयल (डीसीएच, शिशु रोग विशेषज्ञ) ने अपनी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।