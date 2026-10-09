मेरठ: छावनी की शिव बरात में ‘लव जिहाद’ के डोले पर विवाद, पुलिस के रोकने पर हिंदू संगठनों का हंगामा

हिंदू संगठनों ने जताया विरोध

पुलिस की हिदायत के बाद हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि डोला शिव बरात में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई।



महंत महेंद्र दास ने बताई डोला लगाने की वजह

बालाजी मंदिर के महंत महेंद्र दास ने कहा कि डोला परिवारों की बेटियों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाया गया है। उनके अनुसार, इसके जरिए बेटियों को संबंधित विषय की जानकारी देने और अपने धर्म से जुड़े रहने के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।



हालांकि कई घंटे चली गहमागहमी के बाद में पुलिस के समझाने और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप करने के बाद पर लव जिहाद को धर्मांतरण किया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।