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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   West UP Weather: Rain Likely in Several West UP Districts; Hailstorm Hits Saharanpur

वेस्ट यूपी में बदला मौसम का मिजाज: सहारनपुर में बारिश के साथ गिरे ओले; कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार

Fri, 09 Oct 2026 10:55 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 09 Oct 2026 10:55 AM IST
सार

वेस्ट यूपी में शुक्रवार को मौसम बदलने की संभावना है और कई जिलों में बारिश हो सकती है। सहारनपुर में आधी रात के बाद मौसम बदला और सुबह तेज बारिश के साथ ओले गिरे।

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West UP Weather: Rain Likely in Several West UP Districts; Hailstorm Hits Saharanpur
सहारनपुर में ओलावृष्टि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। सहारनपुर में आधी रात के बाद मौसम बदल गया और सुबह तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम में आए इस बदलाव से क्षेत्र में बारिश का असर देखने को मिला।
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सहारनपुर में सुबह तेज बारिश के साथ गिरे ओले
सहारनपुर में आधी रात के बाद मौसम में बदलाव शुरू हुआ। सुबह तेज बारिश हुई और कई स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली। अचानक बदले मौसम से लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा। जिले में बारिश और ओलावृष्टि के असर को लेकर लोगों के बीच चर्चा रही।
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वेस्ट यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम में बदलाव के चलते कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अक्तूबर तक कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।
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मौसम में बदलाव पर रहेगी नजर
अक्तूबर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों का ध्यान खींचा है। आने वाले घंटों में मौसम की स्थिति पर नजर रहेगी। हालांकि, जिलेवार बारिश की मात्रा और ओलावृष्टि से हुए किसी नुकसान की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।
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