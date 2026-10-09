वेस्ट यूपी में बदला मौसम का मिजाज: सहारनपुर में बारिश के साथ गिरे ओले; कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार

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सहारनपुर में आधी रात के बाद मौसम में बदलाव शुरू हुआ। सुबह तेज बारिश हुई और कई स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली। अचानक बदले मौसम से लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा। जिले में बारिश और ओलावृष्टि के असर को लेकर लोगों के बीच चर्चा रही।मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम में बदलाव के चलते कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अक्तूबर तक कहीं-कहीं बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।अक्तूबर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों का ध्यान खींचा है। आने वाले घंटों में मौसम की स्थिति पर नजर रहेगी। हालांकि, जिलेवार बारिश की मात्रा और ओलावृष्टि से हुए किसी नुकसान की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।