आंदोलन का असर: नमो भारत 25 घंटे तक सराय काले खां और न्यू अशोकनगर नहीं जाएगी, ये ट्रेनें भी प्रभावित

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दिल्ली में जंतर-मंतर पर आंदोलन के चलते 10 अक्तूबर को रेलवे ने रेल यातायात में परिवर्तन किया है। इस दौरान रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरठ के यात्रियों को देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं मिलेगी, वहीं मेरठ छावनी पैसेंजर ट्रेन भी रद्द रहेगी। शुक्रवार को भी छावनी पैसेंजर दिल्ली से मेरठ नहीं आई। वहीं ऋषिकेश से चलकर पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन मेरठ से सीधे दिल्ली जाने की बजाय हापुड़ के रास्ते खुर्जा होते हुए जाएगी। यह जानकारी मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक सुनील जैन ने दी है।

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मेरठ छावनी पैसेंजर ट्रेन रही रद्द

नई दिल्ली से मेरठ आने वाली छावनी पैसेंजर ट्रेन संख्या 54411 शुक्रवार को नई दिल्ली स्टेशन पर ही रद्द कर दी गई। यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से शाम 6 बजे मेरठ छावनी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होती है। जिसका मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का निर्धारित समय शाम 8:23 बजे है। वह अलग बात है कि यह ट्रेन पिछले कई साल से दो से पांच घंटे लेट चल रही है। शुक्रवार को ट्रेन रद्द रहने के कारण दिल्ली से मेरठ आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

उधर दिल्ली से चलकर जम्मू जाने वाली शालीमार मलानी एक्सप्रेस ट्रेन 14661 दिल्ली से ही देरी से रवाना हुई। जो मेरठ सिटी स्टेशन पर पहुंचते-पहुंचते लगभग एक घंटा लेट हो गई। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18477 मेरठ सिटी स्टेशन पर अपने निर्धारित समय शाम 2:52 बजे की बजाय छह घंटा देरी से रात्रि 9:03 बजे पहुंची।



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सरायकालेखां और न्यू अशोकनगर नहीं जाएगी नमो भारत ट्रेन

दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन का असर मेरठ से दिल्ली सरायकालेखां तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन पर पड़ा है। एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन का संचालन शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार 10 अक्तूबर की रात 10 बजे तक के लिए सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर स्टेशन के लिए बंद कर दिया है।