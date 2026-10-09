वेस्ट यूपी मौसम: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि; फसलों को नुकसान की आशंका
शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में काले बादल छाने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। देहात में कई जगह ओलावृष्टि की सूचना है, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं।
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पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में अचानक काले बादल छा गए। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। देहात क्षेत्र में कई स्थानों पर ओलावृष्टि की सूचना है। इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट महसूस की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।
दोपहर दो बजे छाए काले बादल, तेज हवाओं के साथ बारिश
सुबह मौसम सामान्य बना हुआ था, लेकिन दोपहर होते-होते आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी। करीब दो बजे काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। अचानक बदले मौसम से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं आंधी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।
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देहात में ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी चिंता
ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की सूचना है। खेतों में खड़ी फसलों की पत्तियों, बालियों और पौधों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाओं और बारिश से फसलों के गिरने का भी खतरा है। किसानों को मौसम साफ होने के बाद खेतों में फसलों की स्थिति का आकलन करना होगा।
अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटे मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है। इस दौरान बादल छाने, बारिश होने और तेज हवाएं चलने की स्थिति बन सकती है। मौसम के अगले रुख को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है।