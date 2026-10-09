वेस्ट यूपी मौसम: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि; फसलों को नुकसान की आशंका

देहात में ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी चिंता

ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की सूचना है। खेतों में खड़ी फसलों की पत्तियों, बालियों और पौधों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाओं और बारिश से फसलों के गिरने का भी खतरा है। किसानों को मौसम साफ होने के बाद खेतों में फसलों की स्थिति का आकलन करना होगा।



अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटे मौसम में बदलाव जारी रहने की संभावना है। इस दौरान बादल छाने, बारिश होने और तेज हवाएं चलने की स्थिति बन सकती है। मौसम के अगले रुख को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है।