दिल्ली प्रदर्शन का असर: रेलवे का बड़ा फैसला, कई मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द; यात्रा से पहले जांच लें स्थिति

प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे का एहतियाती फैसला

रेलवे के अनुसार, खुफिया सूचनाओं और यातायात संबंधी परामर्श के आधार पर आशंका है कि केंद्रीय दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास यातायात प्रभावित हो सकता है। इससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द करने का निर्णय लिया गया है।



सुबह चार से दोपहर दो बजे तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें

रेलवे की जारी सूचना के मुताबिक, नौ अक्तूबर को दोपहर दो बजे के बाद प्रारंभिक स्टेशन से रवाना होने वाली उन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिन्हें 10 अक्तूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचना था। यात्रियों को सलाह दी गई है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें।