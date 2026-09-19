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मेरठ: राधा अष्टमी पर औघड़नाथ मंदिर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में राधा रानी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु

Dimple Sirohi

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:29 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:29 PM IST







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मेरठ में राधा अष्टमी के अवसर पर औघड़नाथ मंदिर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में राधा रानी की आरती का आयोजन हुआ। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूजा-अर्चना की। ... और पढ़ें

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