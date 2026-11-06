{"_id":"6aedfc3cb4b4184730071a29","slug":"video-meerut-deepotsav-celebrated-by-lighting-lamps-at-kailash-prakash-sports-stadium-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव

Mohd Mustakim

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST







Link Copied



कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को जिला क्रीड़ा भारती एवं जिला पैरा खेल संघ द्वारा दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान दीपों से आकृति बनाई गईं। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अश्वनी गुप्ता समेत युवा मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन