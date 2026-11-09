यूपी में बड़ा सड़क हादसा: मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, आग में जिंदा जल गए पांच लोग
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 09 Nov 2026 08:54 AM IST
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। कार पलटते ही आग लग गई। आग में कार सवार पांच लोग जिंदा जल गए।
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जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। कार पलटते ही आग लग गई। आग में कार सवार पांच लोग जिंदा जल गए।