यूपी में बड़ा सड़क हादसा: मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, आग में जिंदा जल गए पांच लोग

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जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। कार पलटते ही आग लग गई। आग में कार सवार पांच लोग जिंदा जल गए।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।