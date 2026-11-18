{"_id":"6afd4ac903a8a8e3c10dabc9","slug":"video-meerut-christian-community-protests-construction-of-shops-near-howard-school-in-saket-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: हावर्ड स्कूल के पास दुकानों के निर्माण का विरोध, ईसाई समाज के लोगों ने जताई आपत्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में साकेत स्थित हावर्ड स्कूल के पास नगर निगम की ओर से कराए जा रहे दुकानों के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निर्माण कार्य का ईसाई समाज के लोगों ने विरोध किया। समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दुकानों के निर्माण पर आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने नगर निगम की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर विरोध दर्ज कराया।

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