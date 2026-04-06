{"_id":"6afc9e50c551699f2e0b5609","slug":"meerut-nagar-panchayat-official-hurls-abuses-at-people-from-shahjahanpur-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गालीबाज अधिकारी: मेरठ की जनता को दी गालियां, कर्मचारी को धमकाया, अभद्र भाषा का ऑडियो वायरल होने पर उबाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

नगर पंचायत शाहजहांपुर के अधिशासी अधिकारी सचिन पंवार और एक सफाई नायक के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ऑडियो में अधिशासी अधिकारी सफाई नायक फहीम खां और शाहजहांपुर के लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद कस्बे के एक समुदाय के लोगों में भारी रोष व्याप्त है और उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है। कस्बे के कई गणमान्य लोगों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

Trending Videos

यह वार्ता सोमवार को जीपीएस युक्त सफाई वाहन को लेकर हुई थी। अधिशासी अधिकारी ने सफाई नायक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे कचरा एमआरएफ केंद्र के बजाय नहर की पटरी पर फेंकते हैं। वायरल ऑडियो में सचिन पंवार सफाई नायक को निलंबित करने और प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने शाहजहांपुर के लोगों के खिलाफ भी अपशब्द कहे।



विज्ञापन

विज्ञापन

विकास मंच के अध्यक्ष डॉ. यूसुफ खां ने इस अमर्यादित बातचीत की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हम मेरठ जिले के शाहजहांपुर के लोग हैं। ऐसी भाषा और गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा नेता जाकिर खां और अखिल अग्रवाल ने भी अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार को जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। अध्यक्ष वसीउर्रहमान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। वह इस पूरे मामले की जांच कराएंगे।



विज्ञापन