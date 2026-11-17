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आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की चर्चाओं के बीच मेरठ की तीन विधानसभा सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के दावे वाली 181 सीटों की सूची सामने आने के बाद इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की सिवालखास, मेरठ दक्षिण और हस्तिनापुर सीट भी शामिल बताई गई हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के दावे के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। विज्ञापन



दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में सिवालखास सीट सपा-रालोद गठबंधन के खाते में गई थी और यहां रालोद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं, मेरठ दक्षिण और हस्तिनापुर सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में तीनों सीटों पर गठबंधन के भीतर दावेदारी और टिकट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: शामली: बुर्का पहनाकर बीए की छात्रा को होटल ले जाने और दुष्कर्म का आरोप, युवक गिरफ्तार; मारपीट की भी जांच दरअसल, 2022 के विधानसभा चुनाव में सिवालखास सीट सपा-रालोद गठबंधन के खाते में गई थी और यहां रालोद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं, मेरठ दक्षिण और हस्तिनापुर सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में तीनों सीटों पर गठबंधन के भीतर दावेदारी और टिकट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विज्ञापन विज्ञापन

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सिवालखास: सपा के कई दावेदार, कांग्रेस से भी नाम

2022 के विधानसभा चुनाव में सिवालखास सीट पर सपा और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन था। रालोद के टिकट पर चुनाव लड़े हाजी गुलाम मोहम्मद ने भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल को 9,182 वोटों से हराया था। हाजी गुलाम मोहम्मद को 1,01,749 वोट मिले थे। कांग्रेस के जगदीश प्रसाद को 1,577 वोट मिले थे।



इस बार सपा की ओर से सम्राट मलिक, नदीम चौहान, वसीम राजा, फारुख हसन, अंकित शर्मा, सीपी शर्मा, अमित शर्मा और गौरव चौधरी समेत कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस से शबीह खान, जगदीश शर्मा और उदयवीर सिंह त्यागी के नाम चर्चा में हैं।

मेरठ दक्षिण: आदिल चौधरी समेत कई नेता दावेदार

मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट पर 2022 में सपा ने आदिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक डॉ. सोमेंद्र तोमर से हुआ था। आदिल चौधरी को 1,21,725 वोट मिले थे, लेकिन उन्हें 7,942 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के नफीस को 2,346 वोट मिले थे।



इस बार सपा की ओर से महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी, जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी, डॉ. किशनपाल, डॉ. हरविंदर सिंह, डॉ. आदित्य गुर्जर, जानू चौधरी और देवेश राणा के नाम दावेदारों में शामिल हैं। कांग्रेस से अजय शर्मा, महेंद्र गुर्जर, हेमंत प्रधान और रंजन शर्मा टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं।