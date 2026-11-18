मौसम: प्रदूषण में उतार-चढ़ाव जारी, बागपत का AQI 224 पहुंचा; तेज धूप से दिन में राहत, रात में बढ़ेगी ठंड
पश्चिमी यूपी में प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव जारी है। बुधवार को बागपत का AQI 224, मेरठ का 204 और मुजफ्फरनगर का 160 दर्ज हुआ। अगले तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने और रात में ठंड बढ़ने का अनुमान है।
विस्तार
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार सुबह मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में अंतर देखने को मिला। बागपत का एक्यूआई 224 दर्ज किया गया, जबकि मेरठ में 204 और मुजफ्फरनगर में 160 रहा।
पिछले दिनों के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत दिखाई दे रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दूसरी ओर, दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को मौसम में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। हालांकि, रात के तापमान में लगातार गिरावट के कारण सुबह और देर शाम ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी तीन से चार दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
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बागपत में सबसे ज्यादा 224 पहुंचा एक्यूआई
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बुधवार सुबह वायु गुणवत्ता के स्तर में अंतर दर्ज किया गया। बागपत में एक्यूआई 224 रहा, जो तीनों शहरों में सबसे अधिक है। वहीं, मेरठ का एक्यूआई 204 और मुजफ्फरनगर का 160 दर्ज किया गया।
प्रदूषण के स्तर में पिछले दिनों की तुलना में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, बागपत और मेरठ में हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। मौसम में बदलाव के साथ हवा की गुणवत्ता में भी लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
तेज धूप से दिन में गर्माहट, सुबह-शाम बढ़ी ठंड
बुधवार को सुबह के समय प्रदूषण का असर दिखाई दिया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। धूप के कारण दिन के तापमान में गर्माहट महसूस की जा रही है। हालांकि, यह राहत रात और सुबह के समय महसूस होने वाली ठंड से अलग है।
रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने के कारण ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सुबह घरों से निकलने और देर शाम बाहर रहने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अधिक ठंड महसूस होने लगी है। दिन और रात के मौसम में अंतर भी बढ़ रहा है।
अगले तीन-चार दिन शुष्क रहेगा मौसम
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में धूप निकलने के कारण हल्की गर्माहट बनी रह सकती है, जबकि रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।
ऐसे में सुबह और रात के समय ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा। मौसम में होने वाले बदलाव का असर प्रदूषण के स्तर पर भी दिखाई दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।