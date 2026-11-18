तेज धूप से दिन में गर्माहट, सुबह-शाम बढ़ी ठंड

बुधवार को सुबह के समय प्रदूषण का असर दिखाई दिया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तेज धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। धूप के कारण दिन के तापमान में गर्माहट महसूस की जा रही है। हालांकि, यह राहत रात और सुबह के समय महसूस होने वाली ठंड से अलग है।



रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने के कारण ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सुबह घरों से निकलने और देर शाम बाहर रहने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अधिक ठंड महसूस होने लगी है। दिन और रात के मौसम में अंतर भी बढ़ रहा है।