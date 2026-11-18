मोदीपुरम से हरिद्वार तक रूट जोड़ने की तैयारी

दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत रैपिड ट्रेन कॉरिडोर की शुरुआत 22 फरवरी 2026 को हो चुकी है। एनसीआरटीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कॉरिडोर पर हर महीने करीब 32 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। अब इसी नेटवर्क को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तार देने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।



प्रस्तावित योजना के तहत दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन चलाने का विकल्प तैयार किया जा रहा है। इसके लिए करीब 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक की जरूरत होगी। इसमें 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ऐसे में कॉरिडोर को विकसित करने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों की सहमति भी जरूरी होगी।



एनसीआरटीसी के स्तर पर अभी इस रूट का स्केच वर्क किया जा रहा है। इसे प्राथमिक सर्वे का चरण बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी रूट की संभावनाओं और तकनीकी पहलुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली से हरिद्वार तक का पांच से छह घंटे का सफर करीब ढाई घंटे में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।