दावे-आपत्तियों के लिए चार दिन विशेष अभियान

ड्राफ्ट सूची पर मतदाताओं के दावे और आपत्तियां लेने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को चार विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसमें फॉर्म-6, 7 और 8 भरे जाएंगे। फॉर्म-6 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़ता है, फॉर्म-7 से फर्जी व गलत नाम हटते हैं और फॉर्म-8 के तहत मतदाता सूची की गलतियां सुधरती हैं।



ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दे दी गई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान मंगलवार से शुरू हो गया है, जो 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नए मतदाता बनने के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। - डॉ. वीके सिंह, जिलाधिकारी