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रेलवे रोड क्षेत्र के रौनकपुरा में सराफ अब्दुल हफीज की दुकान पर 15 साल से काम कर रहे दो बंगाली कारीगर 47 लाख रुपये की चपत लगाकर भाग गए। दोनों आरोपी 350 ग्राम सोना और चांदी के तैयार आभूषण लेकर गायब हो गए। सराफ ने सोने-चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 47 लाख रुपये बताई है। पीड़ित की तहरीर पर रेलवे रोड थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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रौनकपुरा निवासी अब्दुल हफीज मलिक ने सोमवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी गुरुद्वारे वाली गली में सोने-चांदी के आभूषण बनाने और बेचने की दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के मिरापाड़ा जमालपुर निवासी हमीम रहमान और सुशांत टुड्डू पिछले करीब 15 वर्षों से उनकी दुकान पर कारीगर के रूप में काम कर रहे थे। लंबे समय से काम करने के कारण उन्हें दोनों पर भरोसा था।



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अब्दुल हफीज के अनुसार, 12 से 14 नवंबर के बीच उन्होंने दोनों कारीगरों को करीब 350 ग्राम सोना और कुछ चांदी देकर आभूषण तैयार करने के लिए दिए थे। आरोप है कि 16 नवंबर की रात दोनों कारीगर तैयार सोने-चांदी के जेवर लेकर दुकान से भाग गए। मंगलवार को दोनों के नहीं मिलने पर सराफ ने उनकी तलाश शुरू की। पीड़ित ने आरोपियों के नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया। दोनों आरोपियों के नंबर बंद आ रहे थे।