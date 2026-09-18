{"_id":"6aad78c332d9a4cc01038566","slug":"video-meerut-all-eyes-on-the-september-21-hearing-panic-among-people-over-the-demolition-drive-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: 21 सितंबर की सुनवाई पर टिकी निगाह, सेटबैक कार्रवाई को लेकर लोगों में दहशत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आवास विकास परिषद की सेटबैक कार्रवाई को लेकर 21 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। तारीख नजदीक आते ही प्रभावित लोगों की चिंता बढ़ गई है। लंबे समय से कार्रवाई के विरोध में धरना दे रहे लोगों में अब आगे क्या होगा, इसको लेकर दहशत का माहौल है। लोगों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। वहीं शास्त्री नगर सेक्टर 2 में महिलाओं का धरना 167वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान शीतल पूजानी, राधा गुप्ता, जग रोशनी, उर्मिला देवी आदि मौजूद रहीं।

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