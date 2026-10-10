{"_id":"6aca7bece8c25c9d2e06b6a9","slug":"video-medicines-and-other-materials-were-donated-for-the-cattle-on-pitru-amavasya-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: पितृ अमावस्या पर गोवंश के लिए दवाइयां और अन्य सामग्री की गई दान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut: पितृ अमावस्या पर गोवंश के लिए दवाइयां और अन्य सामग्री की गई दान
मेरठ। पितृ अमावस्या के अवसर पर गौ सेवा से जुड़े लोगों ने मालीपुर स्थित आश्रय स्थल पर पहुंचकर गोवंश की सेवा की। इस दौरान गोवंश के लिए आवश्यक दवाइयां और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान की गईं। गौ सेवा से जुड़े लोगों ने कहा कि गोवंश की सेवा करना पुण्य का कार्य है। ऐसे अवसरों पर जरूरतमंदों और बेजुबान पशुओं की मदद के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने गोवंश की देखभाल और सेवा के लिए हरसंभव सहयोग करने का संकल्प भी लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।