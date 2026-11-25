सोमवार से बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

गाजियाबाद निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती करीब एक साल पहले रोहटा रोड निवासी सलमान से हुई थी। दोनों मेरठ बाईपास स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। कुछ दिन पहले युवती के परिजनों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। इसके बाद उसने सलमान से मिलना बंद कर दिया। युवती के मुताबिक, सलमान शादीशुदा है।



युवती ने बताया कि सोमवार को वह गाजियाबाद से अपनी सहेली से मिलने दिल्ली रोड आई थी। सलमान भी वहां पहुंच गया और बातों में उलझाकर उसे आबूलेन के होटल स्क्वायर ले आया। आरोप है कि उसने चाकू के बल पर युवती को बंधक बना लिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। युवती के मुताबिक, सलमान ने कहा कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वह किसी और की भी नहीं होने देगा।