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Meerut: शनि अमावस्या पर शनि धाम मंदिर में हुई महा आरती

Pratyush Sharma

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:25 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:25 PM IST







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मेरठ। शनि अमावस्या के मौके पर वेस्ट एंड रोड स्थित शनि धाम मंदिर में महंत महेंद्र दास ने महाआरती की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शनिदेव से आशीर्वाद लिया। ... और पढ़ें

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