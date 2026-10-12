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मेरठ: महावीर भवन में जैन सम्राट खारवेल की गाथा का मंचन, कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति ने मोहा मन; दर्शकों ने की सराहना

Dimple Sirohi

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:04 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:04 PM IST







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मेरठ में जैन मिलन महिला चेतना शाखा की अक्टूबर माह की सभा महावीर भवन में आयोजित हुई। इस दौरान जैन सम्राट खारवेल के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया। कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। दर्शकों ने नाटक की सराहना करते हुए आयोजकों को बधाई दी। ... और पढ़ें

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