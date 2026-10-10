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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   In the Ramlila performance, Ravana asked Brahma for dominion over the three worlds.

Meerut: रामलीला मंचन ब्रह्मा से रावण ने मांगा तीनों लोकों का राज

Sat, 10 Oct 2026 11:25 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:25 PM IST
In the Ramlila performance, Ravana asked Brahma for dominion over the three worlds.
मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे में श्री रामलीला कमेटी हस्तिनापुर के तत्वावधान में आयोजित रामलीला मंचन में रावण संवाद का प्रभावशाली मंचन किया गया। दृश्य में रावण कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करता है और उनसे तीनों लोकों का राज मांगता है। रावण के संवाद और उसके अहंकार को कलाकारों ने प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत किया। मंचन देखने के लिए श्रद्धालु और कस्बे के लोग मौजूद रहे।
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