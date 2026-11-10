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मेरठ: सूर्य नगर कॉलोनी में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गोवर्धन पूजा
मेरठ की दिल्ली रोड स्थित सूर्य नगर कॉलोनी में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना की और आरती में भाग लिया। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक पूजा में हिस्सा लिया। पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
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