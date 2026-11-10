मेरठ: सुपरटेक पाम ग्रीन कॉलोनी में गोवर्धन पूजा, श्रद्धालुओं ने की परिक्रमा

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मेरठ की सुपरटेक पाम ग्रीन कॉलोनी में गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। सबसे पहले भगवान गोवर्धन की आरती की गई। इसके बाद कॉलोनी के सदस्यों ने श्रद्धा भाव से गोवर्धन की परिक्रमा की। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

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