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मेरठ: सदर स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट आरती, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Dimple Sirohi

Updated Tue, 10 Nov 2026 05:37 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 05:37 PM IST







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मेरठ के सदर स्थित बिल्वेश्वर नाथ मंदिर परिसर के जगन्नाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गिरिराज जी की पूजा-अर्चना कर आरती में भाग लिया। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। ... और पढ़ें

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