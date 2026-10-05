Meerut: ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर बिजलीघर पहुंचे किसान, फीडर बंद करने की चेतावनी

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मेरठ। बहसूमा थाना क्षेत्र के समसपुर और तजपुरा गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से करीब 70 बीघा गन्ने की फसल जलने के मामले में मंगलवार को किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। मुआवजे की मांग को लेकर करीब दो दर्जन किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हस्तिनापुर विद्युत उपखंड केंद्र पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो उपखंड केंद्र से जुड़े सभी फीडर बंद कर देंगे।

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