{"_id":"6a99a1e668c759ad860d12dc","slug":"video-factory-producing-counterfeit-cigarettes-of-a-renowned-brand-busted-in-meerut-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में नामचीन ब्रांड की नकली सिगरेट की फैक्टरी पकड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर कस्बे से करीब आठ किलोमीटर दूर दूधली गांव में नकली सिगरेट बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ है। एक बड़े ब्रांड की नकली करोड़ों की सिगरेट बरामद हुई है। अवैध फैक्टरी दिल्ली निवासी रवि की बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे पुलिस ने दूधली गांव में ग्राम पंचायत की सरकारी गौशाला के समीप एक भवन में अवैध रूप से नकली सिगरेट बनाने की फैक्टरी पर छापा मारा। पुलिस के अनुसार, सिगरेट बनाने की कंपनी के मैनेजर रेशू मिश्रा की सूचना पर उनको साथ लेकर कार्रवाई की गई।

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