{"_id":"6a9eebff47dda690ef0fcc1a","slug":"meerut-friend-kills-papindra-after-being-slapped-crime-committed-under-the-influence-of-alcohol-2026-09-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: थप्पड़ मारने पर दोस्त ने की पपिंद्र की हत्या, शराब के नशे में की वारदात, सिर पर डंडा मारा, फिर गला दबाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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अटेरना गांव में पपिंद्र हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव निवासी अनीश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, शराब पीने के दौरान हुए विवाद में पपिंद्र ने अनीश को थप्पड़ मार दिया था। इसी का बदला लेने के लिए अनीश ने पपिंद्र के सिर पर पीछे से डंडे से वार किया। जमीन पर गिरने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फावड़ा लेकर पहुंचा और कूड़े के ढेर में जगह बनाकर शव को दबा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा और फावड़ा बरामद किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि दो सितंबर की रात पपिंद्र और अनीश घर के बाहर खाली प्लॉट में बैठे थे। दोनों बीड़ी पी रहे थे। इसी दौरान शराब पीने लगे। शराब खत्म होने पर अनीश ने पपेंद्र को 100 रुपये दिए और एक पव्वा और मंगवाया। दोनों ने मिलकर शराब पी। कुछ देर बाद अनीश ने पपिंद्र से दोबारा शराब लाने के लिए कहा। पपिंद्र ने रुपये नहीं होने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई।



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पुलिस के मुताबिक, कहासुनी के दौरान अनीश ने पपिंद्र को अपशब्द कह दिए। इससे नाराज पपिंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अनीश कुछ देर वहीं बैठा रहा और खुद शराब लेकर आने की बात कहकर वहां से चला गया। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान उसने थप्पड़ का बदला लेने का फैसला किया। आरोप है कि अनीश घर से डंडा लेकर वापस आया और पीछे से पपिंद्र के सिर पर वार कर दिया। डंडे की चोट लगते ही पपिंद्र जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अनीश ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।



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