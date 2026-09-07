मस्जिद ध्वस्त: सहारनपुर-मुजफ्फरनगर में लगे दंगे से जुड़े होर्डिंग्स, चकमा दे पहुंचे नजरबंद सांसद हरेंद्र मलिक

अतुल प्रधान को हाउस अरेस्ट किया गया

सहारनपुर मस्जिद प्रकरण को लेकर सपा के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जा रहे सरधना विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य मौके की स्थिति का जायजा लेना और पूरे मामले की जानकारी जुटाना था।



हरेंद्र मलिक भी नजरबंद, चकमा देकर पहुंचे सहारनपुर

मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेंद्र मलिक को भी सोमवार को उनके प्रेमपुरी स्थित आवास पर नजरबंद किया गया। उन्हें सहारनपुर जाने वाले पार्टी के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना था।



यह प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण प्रकरण की जांच करने और मंडलायुक्त से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौके की स्थिति देखने के साथ मामले से जुड़ी जानकारी जुटाने वाले थे।

पुलिस को चकमा देकर सहारनपुर पहुंचे हरेंद्र मलिक, सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी साथ

सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक पुलिस को चकमा देकर सहारनपुर पहुंच गए। हाउस अरेस्ट के बावजूद हरेंद्र मलिक सहारनपुर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी मौजूद हैं।