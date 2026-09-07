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बागपत में 13 लोगों की मौत: पिकअप के पलटते ही मची चीख-पुकार, मृतकों में पति-पत्नी, भाई-बहन और दो सगे भाई शामिल
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: Mohd Mustakim
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:57 PM IST
सार
बागपत के बड़ागांव के पास ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 घायल हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने के निर्देश दिए हैं।
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सुगमपाल, प्रेम सिंह, रामेश्वर, जयसिंह (ऊपर), बेगमवती, भगवंती, मुन्नी देवी और मूर्ति देवी। फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
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राजस्थान के गोगामेड़ी बागड़ धाम से वापस बदायूं जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव के पास रविवार रात करीब डेढ़ बजे कैंटर की साइड लगने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची, किशोर समेत 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 23 घायल हो गए। मृतकों में पति-पत्नी, भाई-बहन और दो सगे भाई हैं तो कई मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं।
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जितेंद्र की फाइल फोटो और ईपीई पर हादसे के बाद का मंजर।
- फोटो : अमर उजाला
बदायूं जिले के निजामपुर के रहने वाले कुंवरपाल ने बताया कि अल्लापुर चमारी, सरैय्या, चेतु नंगला, मदारपुर उस्मानपुर, निजामपुर, गौसपुर बिनावर और रसूलपुर समेत कई गांवों के 35 श्रद्धालु दो सितंबर को पिकअप गाड़ी में राजस्थान के हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी के बागड़ धाम मंदिर में गए थे। धाम में दर्शन और पूजा करने के बाद रविवार सुबह नौ बजे वापस चल दिए। पिकअप को अरुण निवासी अल्लापुर चला रहा था।
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घायल अस्पताल में भर्ती।
- फोटो : अमर उजाला
रविवार रात डेढ़ बजे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव के पास पहुंचे तो चालक अरुण ने डासना की जगह गलती से पिकअप को बड़ागांव कट से नीचे उतार दिया। उसे नीचे टोल प्लाजा पर गलत उतरने का पता लगा तो वह दूसरी साइड से एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के कुंडली की तरफ जाने वाली सड़क पर चढ़ गया। वहां से दो सौ मीटर आगे जाते ही एक्सप्रेसवे में चालक ने यू-टर्न समझा और पिकअप को मोड़ने के लिए दूसरी से पहली लेन में लेकर जाने लगा।
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हादसे में घायल।
- फोटो : अमर उजाला
तभी गाजियाबाद की तरफ से तेज गति से आ रहे कैंटर ने उसमें साइड मार दी। पिकअप गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और सभी श्रद्धालु एक्सप्रेसवे पर कई-कई फिट उछलकर नीचे गिरे। हादसा होते ही एक्सप्रेसवे पर चीख-पुकार मच गई और वे बचाव के लिए चिल्लाने लगे। वहां वाहन रुक गए और आधा घंटे तक जमा लग गया। राहगीरों ने डायल-112 को सूचना दी तो वहां आए पुलिसकर्मियों ने घायलों को एंबुलेंस व अन्य वाहनों से खेकड़ा सीएचसी और जिला अस्पताल पहुंचाया।
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अस्पताल में भर्ती घायल।
- फोटो : अमर उजाला
जिला अस्पताल में किशोर समेत छह श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया गया। यहां तीन को भर्ती कर लिया गया, जबकि अन्य को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं मिलने के कारण मेरठ मेडिकल कॉलेज व जीटीबी दिल्ली रेफर किया गया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भी उपचार के दौरान एक बच्ची व उसके भाई समेत सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई। डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय रात में जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं सोमवार को एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने घटनास्थाल का निरीक्षण करने के साथ ही जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना।
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