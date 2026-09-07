मस्जिद प्रकरण: सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जा रहे अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस से नोकझोंक
सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण के विरोध में सहारनपुर जा रहे सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ सरधना विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। आवास पर पुलिस से नोकझोंक हुई और बाहर फोर्स तैनात की गई।
विस्तार
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में सोमवार को सहारनपुर जा रहे सपा के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सरधना विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। विधायक को रोके जाने के बाद उनके आवास पर पुलिस अधिकारियों और अतुल प्रधान के बीच जमकर नोकझोंक हुई।
सहारनपुर जाने से रोकने का विरोध
अतुल प्रधान ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और सहारनपुर जाने से रोके जाने का विरोध किया। वह सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मौके पर जाने और मामले की जानकारी लेने के लिए रवाना होने वाले थे।
आवास के बाहर पुलिस बल तैनात
अतुल प्रधान को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद उनके आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस-प्रशासन सपा प्रतिनिधिमंडल के सहारनपुर दौरे को लेकर सतर्क रहा।
मस्जिद प्रकरण पर मेरठ से सहारनपुर तक सियासी हलचल
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद विपक्षी दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में सपा प्रतिनिधिमंडल के सहारनपुर दौरे को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद मेरठ से सहारनपुर तक राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।
पुलिस-प्रशासन की ओर से नेताओं के सहारनपुर पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।
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