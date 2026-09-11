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हिंदी हेडलाइन: मेरठ में पैसों के लेनदेन को लेकर युवक को मारी गोली, दो पक्षों में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग; अस्पताल में उपचार

Dimple Sirohi

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:31 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:31 PM IST







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मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के इस्लामनगर में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग हो गई। आरोप है कि इरशाद ने अपने बेटे के साथ मिलकर हारून नाम के युवक को गोली मार दी। गोली लगने से हारून घायल हो गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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