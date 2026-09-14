गणेश चतुर्थी: नगर भ्रमण पर निकले गजानन, बप्पा की भक्ति में झूमा शहर, मंदिरों से निकाली गईं शोभायात्राएं

1 of 7 थापर नगर से अपने गणेशा को स्थापना के लिये जाते श्रद्धालु। - फोटो : अमर उजाला







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गणेश चतुर्थी पर सोमवार को पूरा शहर गणपति की भक्ति में डूब गया। सुबह से रात तक मंदिरों, घरों और पूजा पंडालों में गणपति महाराज की मूर्तियां स्थापित हुईं। शहर में 70 से अधिक स्थानों पर विशेष आयोजन किए गए। कहीं शोभायात्रा निकली तो कहीं ढोल-नगाड़ों और भजनों के बीच बप्पा का स्वागत किया गया।

2 of 7 गणेश जी को कराया विराजमान। - फोटो : अमर उजाला

सदर कबाड़ी बाजार स्थित प्राचीन सिद्धपीठ भोलानाथ मंदिर से विघ्नहर्ता गणेश की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक पाठक ने पूजन कराया। इसके बाद गणपति की मूर्ति को मुख्य रथ पर विराजमान किया गया। श्रद्धालु गणपति के भजनों पर झूमते रहे। कबाड़ी बाजार निवासी प्रियांशु मांगलिक ने बताया कि मंदिर से यह शोभायात्रा वर्ष 1980 से लगातार निकाली जा रही है।

शोभायात्रा का नया बाजार, गंज बाजार, दाल मंडी, बैंकर्स स्ट्रीट, सदर थाना, सराफा बाजार और शिव चौक सहित विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान दीपक कैलेंडर, दिनेश कामरा, सतीश, रवि माहेश्वरी, कमल किशोर जयसवाल, प्रियांशु मांगलिक, अंबुज राजवंशी और राजेश अग्रवाल आदि रहे।



3 of 7 गणपति को विराजमान कराया। - फोटो : अमर उजाला

शास्त्रीनगर और रजबन से भी निकाली शोभायात्राएं

शास्त्रीनगर के एल ब्लॉक स्थित तिकोना पार्क में गणेश मंदिर समिति की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। एल ब्लॉक स्थित नाले के पुल से शुरू हुई यात्रा भूतनाथ चौराहा, सीजी डीएवी स्कूल के पास स्थित मंदिर, एमसीसी हॉस्पिटल, जगदंबा हॉस्पिटल और हापुड़ रोड स्थित एल-ब्लॉक पुलिस चौकी होते हुए मंदिर पहुंची।

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4 of 7 गणपति बप्पा मोरया से गूंजा थापरनगर। - फोटो : अमर उजाला

मंदिर के पुजारी पंडित अनमोल शर्मा ने एकदंत भगवान की मूर्ति की स्थापना कराई। पूर्व विधायक रविंद्र भड़ाना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डॉ. कविता भाटिया ने उद्घाटन किया। रास्ते में व्यापारियों ने स्वागत कर प्रसाद और जलपान वितरित किया। नरेश चंद्र अग्रवाल, नवीन चंद्र अग्रवाल, सुभाष चंद्र गोयल, राजेंद्र कुमार गुप्ता, आरआरपी भारद्वाज, विनोद कुमार गर्ग, सतीश मोहन शर्मा, अश्विनी गुप्ता, कमल गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।



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5 of 7 विराजमान कराए गणपति। - फोटो : अमर उजाला