{"_id":"6aa8361a5be90e214409a701","slug":"meerut-afghanistan-wicketkeeper-batsman-noor-ul-rahman-bought-bats-and-made-these-remarks-about-virat-2026-09-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज नूर उल रहमान ने खरीदे बैट, विराट और रोहित के बारे में कह दी ये बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज नूर उल रहमान ने कहा कि भारत में अफगानिस्तान के क्रिकेटरों को खूब प्यार मिलता है। भारत की परिस्थितियों और यहां के क्रिकेट माहौल को लेकर हमारे क्रिकेटर अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहां आईपीएल में हमारे देश के क्रिकेटर खेलते हैं।

नूर उल रहमान ये बातें सोमवार को बीडीएस कंपनी में बैट सहित अन्य खेल उपकरण लेने के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि मेरठ के क्रिकेट उत्पादों ने देशभर में पहचान बनाई है। इस दौरान टीम के मैनेजर नासिर भी साथ रहे। इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी-20 मैच की सीरीज चल रही है। पहला मैच भारतीय टीम जीत चुकी है। दूसरा मैच मंगलवार को है। इससे पूर्व अफगान टीम के सदस्य व मैनेजर मेरठ बीडीएम पहुंचे। इस दौरान कंपनी के निदेशक राकेश महाजन ने उनका स्वागत किया।

विज्ञापन

विज्ञापन

नासिर ने कहा कि बड़ी संख्या में अफगान खिलाड़ी आइपीएल में खेलते हैं। इसमें उन्हें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और उच्च स्तर की क्रिकेट सीखने का अवसर मिलता है। अफगानिस्तान में रोहित, विराट, धोनी जैसे खिलाड़ी काफी लोकप्रिय हैं। भारत में भी अफगान खिलाड़ियों के बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। राशिद खान सबसे अधिक लोकप्रिय खिलाड़ी हैं।



विज्ञापन