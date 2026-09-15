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मेरठ: खरखौदा में दहेज हत्या के आरोपों के बीच विवाहिता की मौत, पति से विवाद के बाद लगाया था फंदा

Tue, 15 Sep 2026 10:21 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 15 Sep 2026 10:21 AM IST
सार

मेरठ के खरखौदा क्षेत्र के पांची गांव में पति से विवाद के बाद फंदा लगाने का प्रयास करने वाली 21 वर्षीय विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

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Meerut: Married Woman Dies After Attempting Suicide Following Dispute With Husband

विस्तार
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मेरठ के खरखौदा क्षेत्र के पांची गांव में पति से विवाद के बाद फंदा लगाने का प्रयास करने वाली 21 वर्षीय विवाहिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। करीब डेढ़ वर्ष पहले सिमरन ने गांव निवासी सागर से प्रेम विवाह किया था। मौत के बाद मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।

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पति से विवाद के बाद फंदा लगाने का प्रयास
पांची गांव निवासी सागर पुत्र संतराम ने करीब डेढ़ वर्ष पहले हापुड़ के असौड़ा गांव निवासी सिमरन से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों गांव में ही रह रहे थे।
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रविवार रात किसी बात को लेकर सिमरन का पति से विवाद हो गया। इसके बाद सिमरन ने घर के दरवाजे के ऊपर बने वेंटीलेटर में दुपट्टा डालकर फंदा लगाने का प्रयास किया। परिजनों की नजर पड़ने पर उसे तत्काल नीचे उतारा गया।

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हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया
गंभीर हालत में सिमरन को क्षेत्र स्थित एनसीआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर परिजन उसे संतोष अस्पताल ले गए। यहां सोमवार रात करीब 12 बजे उपचार के दौरान सिमरन ने दम तोड़ दिया।

मायके पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
विवाहिता की मौत की सूचना मिलने पर उसके मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर देने की तैयारी की जा रही है।

तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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