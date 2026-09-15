मेरठ में प्रॉपर्टी महंगी: ई-नीलामी में गंगानगर के आवासीय भूखंडों की सर्किल रेट से चार गुना पहुंची बोली

1.50 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर तक कंकरखेड़ा स्थित डिफेंस एंक्लेव के व्यावसायिक प्लॉट

डिफेंस एंक्लेव के दो व्यावसायिक प्लॉटों पर भी ऊंची बोली : ई-नीलामी में कंकरखेड़ा स्थित डिफेंस एंक्लेव के दो व्यावसायिक प्लॉटों पर 1.50 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक की बोली लगी।



इन प्लॉटों को लेकर कारोबारियों और निवेशकों के बीच रुचि रही। पहले इन दोनों प्लॉटों पर सिर्फ दो-दो लोगों ने ही बोली लगाई थी, जिसे मेडा ने नियमानुसार नहीं माना था। अब ई-नीलामी में इन दोनों व्यावसायिक प्लॉटों पर 1.50 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक की बोली लगना बताया गया है।



मेडा करा रहा समीक्षा

मेडा सचिव अर्पित गुप्ता ने बताया कि 12 और 13 सितंबर को व्यावसायिक और आवासीय भूखंडों की ई-नीलामी का कार्य पूरा हो गया है। ई-नीलामी में लोगों ने काफी रुचि दिखाई है। कहां पर कितनी कीमत पर प्लॉट बिका, इसकी अभी समीक्षा कराई जा रही है।