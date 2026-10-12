Meerut: 70वीं जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन

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मेरठ। हस्तिनापुर के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2026-27 का सोमवार को तीसरे दिन समापन हो गया। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया और ट्रॉफी प्रदान की गई।

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