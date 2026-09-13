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चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव और पुलिस से धक्का-मुक्की का आरोप, VIDEO
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में चूक, काफिले पर पथराव और बाराबंकी में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए रविवार की शाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नगर के गाजीपुर तिराहा से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग किया।
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