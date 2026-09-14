Mau News: पवारा में बसुई नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:32 AM IST
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मुंगराबादशाहपुर। पवारा थाना क्षेत्र के बसुई नदी में रविवार की दोपहर नहाने गए रितेश सरोज (18) की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किशोर को नदी से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पवारा थाना क्षेत्र के सजईंकला खुर्द गांव निवासी रितेश सरोज (18) रविवार की दोपहर करीब दो बजे गांव के पास स्थित बसुई नदी में नहाने गया था। उसके साथ चार अन्य किशोर भी थे। सभी नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान रीतेश नहाते-नहाते नदी के बीच गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देखकर अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद रीतेश को पानी से बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। संवाद
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