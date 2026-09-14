Mau News: मानवता की सेवा के लिए 51 निरंकारी भक्तों ने किया रक्तदान

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थानागद्दी। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रविवार को संत निरंकारी सत्संग भवन थानागद्दी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 51 निरंकारी भक्तों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक चला। जौनपुर जोन के जोनल इंचार्ज अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि शिविर में संत निरंकारी सेवादल के सदस्यों के साथ ही साध संगत और स्वयंसेवकों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। केंद्रीय ज्ञान प्रचारक बख्शी राम ने कहा कि रक्तदान जाति और धर्म से ऊपर मानवता की सेवा का माध्यम है। जिला अस्पताल के डॉ. अर्पित प्रताप सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जांच की। मुखी राम कुमार ने रक्तदाताओं और साध संगत के प्रति आभार जताया।