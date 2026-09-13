Mau News: सूरजपुर में सड़क धंसी, तीन माह में कई बाइक सवार घायल

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रात के समय कई बाइक सवार गिरकर घायल हो चुके हैं। ग्रामीण वीर बहादुर, कुलेश यादव, राम केवल और सुनर ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। सड़क के धंसे हिस्से के कारण दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना रहता है। रात में गड्ढा दिखाई नहीं देने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। खंड विकास अधिकारी विवेक शुक्ला ने बताया कि सड़क की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। संबंधित विभाग से आवश्यक कार्रवाई कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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मऊ जिले के दोहरीघाट विकासखंड क्षेत्र में रोशनपुर बांध से दुबारी जाने वाले कच्चे मार्ग का एक हिस्सा करीब तीन महीने से धंसा हुआ है। सड़क के बीच गड्ढा होने से आवागमन में परेशानी हो रही है।