VIDEO: छाता शुगर मिल चालू करने के लिए धरना 29वें दिन भी रहा जारी

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मथुरा के छाता शुगर मिल गेट पर भूतपूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले चल रहा धरना-प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 29वें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलन को गति देने के लिए बृहस्पतिवार को दर्जनों महिलाओं ने भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ धरने में हिस्सा लिया। धरनास्थल पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जबर सिंह प्रधान ने कहा कि अगर मातृशक्ति (माताएं और बहनें) इस संघर्ष में इसी तरह मजबूती से डटी रहीं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हक और न्याय की इस लड़ाई में किसानों और पूर्व सैनिकों की यह एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

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