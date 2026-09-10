मथुरा: कार सेवा का एलान करने वाले स्वामी सच्चिदानंद को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, संत बोले- पीछे नहीं हटेंगे

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बुधवार को स्वामी सच्चिदानंद महाराज रामपुर में आयोजित छठी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल रिसीव करने पर फोनकर्ता ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद धमकी भरे संदेश के साथ दो ऑडियो भी भेजे गए। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है।हालांकि, पुलिस ऑडियो के माध्यम से मामले की जांच कर रही है। इधर, जुल्हैंदी स्थित चित्रगुप्त पीठ पहुंचने के बाद स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने धमकी देने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की धमकियों से वह अपने संकल्प से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए छह दिसंबर को ही कार सेवा होगी। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी महाराज से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया और कहा कि धमकी देने वालों से डरने की आवश्यकता नहीं है।