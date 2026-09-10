Mathura News: लापरवाही... बाल गृह से भागी किशोरी, प्राथमिकी के आदेश

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औरैया निवासी किशोरी किसी लड़के के साथ अपने घर से चली गई थी। इसके बाद वह इसी साल 15 जनवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र मथुरा में मिली थी। मानसिक स्थिति ठीक न होने पर वह केवल अपना पता औरेया ही बता रही थी। शहर कोतवाली पुलिस ने किशोरी को वृंदावन के बाल गृह बालिका में भेज दिया था। किशोरी का पता लगाने के लिए फोटो पहचान के आधार पर औरेया पुलिस से संपर्क किया गया। एक महीने पहले किशोरी के परिजन के बारे में जानकारी हो गई थी। वह उसे लेने के लिए तैयार थे। फिलहाल किशोरी को यहां से औरेया भेजने की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन कागजी प्रक्रिया और फिर जन्माष्टमी के चलते उसे भेजा नहीं जा सका।सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि बुधवार को बाल गृह में गैस एजेंसी से एक युवक सिलिंडर लेकर पहुंचा था। उसे प्रवेश देने के बाद वहां माैजूद सुरक्षाकर्मी गेट बंद करना भूल गया। इसी का फायदा उठाकर किशोरी वहां से निकल गई। काफी देर बाद इसका पता चला। उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं हैं। आसपास के संभावित स्थानों पर भी उसकी तलाश की जा रही है। वहीं, औरैया की पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई है। इस मामले में जिला प्रशासन ने बाल गृह के जिम्मेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।