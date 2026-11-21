{"_id":"6b0182911bf72f04c608d9df","slug":"video-groom-father-murdered-at-wedding-procession-in-mathura-son-in-law-slits-his-throat-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बरात में दूल्हे के पिता की हत्या, दामाद ने काट दिया गला; शादी समारोह में मच गई अफरातफरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के गोवर्धन में बेटे की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब बरात में पिता की हत्या कर दी गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। मृतक के छोटे दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। ओमप्रकाश पुत्र भूरी सिंह निवासी बसई बसगोई, थाना इगलास, अलीगढ़ अपने बेटे अरविंद की बरात लेकर आए थे। बरात गांठोली से बसई गांव आई थी। शादी समारोह सब्जी मंडी के पीछे चल रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे वारदात हुई। आरोप है कि ओमप्रकाश की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पुत्र बालजीत निवासी खेराबाद, जिला अलीगढ़ पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। बेटे की शादी के दौरान पिता की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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