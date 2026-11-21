मथुरा न्यूज: बरात में ससुर की हत्या, छोटे दामाद ने काट दी गर्दन! पलभर में मातम में बदलीं शादी की खुशियां
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 10:58 AM IST
सार
गोवर्धन में बेटे की शादी में शामिल होने आए 62 वर्षीय ओमप्रकाश की गर्दन काटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पर हत्या का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
मथुरा के गोवर्धन में बेटे की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब बरात में शामिल होने आए 62 वर्षीय पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। मृतक के छोटे दामाद पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश पुत्र भूरी सिंह, जाति कड़हेरा, निवासी बसई बसगोई, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ अपने बेटे अरविंद की शादी में शामिल होने आए थे। बारात गांठोली से बसई गांव आई थी। शादी समारोह सब्जी मंडी के पीछे चल रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे वारदात हुई। आरोप है कि ओमप्रकाश की गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई।
मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पुत्र बालजीत निवासी खेराबाद, जिला अलीगढ़ पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। बेटे की शादी के दौरान पिता की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश पुत्र भूरी सिंह, जाति कड़हेरा, निवासी बसई बसगोई, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ अपने बेटे अरविंद की शादी में शामिल होने आए थे। बारात गांठोली से बसई गांव आई थी। शादी समारोह सब्जी मंडी के पीछे चल रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे वारदात हुई। आरोप है कि ओमप्रकाश की गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई।
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मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पुत्र बालजीत निवासी खेराबाद, जिला अलीगढ़ पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। बेटे की शादी के दौरान पिता की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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