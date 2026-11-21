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जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश पुत्र भूरी सिंह, जाति कड़हेरा, निवासी बसई बसगोई, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ अपने बेटे अरविंद की शादी में शामिल होने आए थे। बारात गांठोली से बसई गांव आई थी। शादी समारोह सब्जी मंडी के पीछे चल रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे वारदात हुई। आरोप है कि ओमप्रकाश की गर्दन काटकर उनकी हत्या कर दी गई।मृतक के छोटे दामाद सुखवीर पुत्र बालजीत निवासी खेराबाद, जिला अलीगढ़ पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर और दामाद के बीच किसी बात को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है। बेटे की शादी के दौरान पिता की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।